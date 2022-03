PlayStation Showcase: evento di marzo posticipato, rumor

Rumors di un nuovo PlayStation Showcase circolano da tempo e molti sperano che durante l’evento venga mostrato con un trailer di Hogwarts Legacy, il nuovo titolo basato sulla saga del famoso maghetto (se non uscirà prima ). Negli ultimi tempi sono emersi molti leak che affermavano come il gioco avesse subito dei ritardi ed era stato spostato al 2023. Queste voci sono state poi smentite dalla stessa Warner Bros. che aveva affermato come il titolo sarebbe stato lanciato durante il terzo trimestre del 2022, intorno al mese di settembre.

Sony non ha confermato ufficialmente che dedicherà uno Showcase ma non ha indicato una data esatta. Eirik Hyldbakk Furu di Gamereactor ha parlato con quattro fonti molto affidabili alla Sony insieme a una fonte estranea all’azienda il mese scorso che ha affermato che un PlayStation Showcase o uno stato di avanzamento era previsto per questa settimana.

Tuttavia, il rapporto è stato nascosto fino ad ora perché alcuni sviluppatori che presenteranno i loro titoli (inclusi i team di PlayStation Studios) hanno chiesto che lo spettacolo fosse ritardato a causa delle cose ​​orribili che stanno accadendo in questo momento. In tal caso, la presentazione potrebbe essere ritardata di una settimana o due settimane. Tuttavia, sembra che ci saranno alcuni annunci molto eccitanti sia da PlayStation che dai suoi partner prima della fine del mese. Tra le altre attese per l’evento PlayStation i fan sperano di vedere Naughty Dog con il reveal di The Last of Us Remake per PS5 e della tanto attesa componente multiplayer ambientata nel mondo post-apocalittico. Inoltre si attende con ansia anche qualche nuovo titolo per PlayStation VR2, anche se è più probabile che possano arrivare tra agosto e settembre, oppure tra settembre e ottobre.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Nel frattempo continuate a seguirci per maggiori informazioni.

