DOOM II One Humanity, un livello inedito a beneficio dell’Ucraina

DOOM II One Humanity è un nuovo livello totalmente inedito realizzato per scopi benefici, il cui ricavato andrà interamente a beneficio dello stato dell’Ucraina, attualmente coinvolto nella guerra contro la Russia, che si sta combattendo in questi giorni. La pubblicazione del contenuto rientra nelle tante iniziative benefiche a favore del paese invaso, che sta ricevendo aiuti umanitari da tutto il mondo, in attesa, si spera, di una soluzione diplomatica che porti di nuovo la pace. Parecchie aziende videoludiche o informatiche hanno sospeso, per protesta, le loro attività in Russia, pensiamo a Microsoft che ha bloccato i servizi legati al mondo Xbox, o Epic Games che ha deciso in questi giorni di sospendere Fortnite sul territorio russo, uno dei titoli più giocati dai teen ager sovietici, come da quelli di tutto il mondo, del resto, o lo studio polacco CD Projekt Red che ha interrotto ogni rapporto commerciale con la Russia. John Romero ha preferito invece fare qualcosa di più utile per aiutare direttamente il popolo colpito dall’invasione, ovvero realizzare questa raccolta fondi benefica, realizzando un livello inedito che farà la gioia degli appassionati della serie di DOOM.

DOOM II One Humanity ha avuto finora un buon successo, riuscendo a raccogliere oltre venticinquemila dollari, che saranno utilizzati da associazioni attive sul campo come la Croce Rossa Internazionale. John Romero ha creato il livello a titolo completamente gratuito, infatti l’intero ricavato della mappa aggiuntiva, che costa cinque dollari ad unità, andrà in beneficenza. Un gesto davvero generoso per il geniale e leggendario sviluppatore. Potete acquistare DOOM II One Humanity in formato digitale al seguente LINK, sul sito ufficiale dello sviluppatore. Per maggiori info vi rimandiamo alla completissima DoomWiki, che ha già dedicato questa pagina alla mappa inedita.

Per l’occasione ricordiamo la storia editoriale di DOOM II, che arriva sul mercato nel 1994, un anno dopo il debutto del capostipite della saga, col titolo di DOOM II: Hell on Earth, sviluppato da id Software per piattaforma Personal Computer sia MS-DOS che Windows 95, con conversioni di successo per Apple Macintosh, NEC PC-9801, ed il portatile Tapwave Zodiac. Con l’arrivo dei nuovi sistemi a trentadue bit il titolo viene unito al primo DOOM, nella sua versione completa commerciale intitolata The Ultimate DOOM, in una raccolta, uscendo sia per Sony PlayStation che per Sega Saturn, in seguito, considerato ormai un classico, DOOM II viene periodicamente convertito per tutte le moderne piattaforme, incluso Game Boy Advance, fino ad arrivare ai sistemi attuali, dove è sempre presente nei cataloghi digitali. Se volete approfondire la storia di id Software, che ha recentemente festeggiato il trentennale, vi rimandiamo a questa pagina. Di seguito un video dedicato a DOOM II One Humanity.