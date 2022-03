Farming Simulator 20: nuova patch per Switch e mobile

Il nono aggiornamento gratuito di Farming Simulator 20 è ora disponibile sui dispositivi mobile e su Nintendo Switch. GIANTS Software estende la flotta dei suoi macchinari agricoli con due nuovi spruzzatori ad alta precisione del produttore norvegese Kverneland. Inoltre, sempre nel nuovo aggiornamento, sono stati corretti alcuni piccoli bug. Di seguito una panoramica della patch:

Kverneland IXTER B18

Kverneland IXTRACK T4

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

In Farming Simulator 20 manovrerai veicoli e macchinari riprodotti fedelmente dai principali marchi del settore. Per la prima volta su Nintendo Switch, arriva la più grande azienda di macchinari agricoli del mondo: John Deere. Guida mezzi di altri famosi marchi come Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Valtra, Krone, Deutz-Fahr e molti altri.

Farming Simulator 20 presenta una nuova ambientazione nordamericana in cui sviluppare ed espandere la tua fattoria. Dilettati con tante emozionanti attività agricole, tra cui nuovi macchinari e coltivazioni come quella del cotone e dell’avena, appena arrivate su Nintendo Switch! Prenditi cura degli allevamenti di maiali, mucche e pecore. Ora potrai anche cavalcare i tuoi cavalli ed esplorare i vasti territori intorno alla fattoria in un modo completamente nuovo.

Caratteristiche

Usa e guida oltre 100 veicoli e attrezzi agricoli fedelmente riprodotti, compresi quelli della ditta di macchinari agricoli più grande del mondo: John Deere, per la prima volta su Nintendo Switch

Prenditi cura dei tuoi allevamenti, che comprendono maiali, pecore e cavalli

Cavalca i tuoi cavalli ed esplora i vasti territori offerti in una nuova ambientazione nordamericana aperta, ricca di attività agricole

Farming Simulator 20 è disponibile per Nintendo Switch e su dispositivi mobile.