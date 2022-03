Apex Legends Mobile disponibile in alcune regioni

Dopo un breve ritardo, Apex Legends Mobile di Respawn Entertainment sarà rilasciato in alcune regioni selezionate a partire da oggi. Queste regioni includono Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Indonesia, Perù, Messico, Argentina, Colombia, Singapore e Filippine. Questo rilascio limitato continuerà per tutta la primavera con ulteriori aggiornamenti e contenuti aggiunti nella versione finale.

Nel frattempo, Respawn e gli sviluppatori Lightspeed e Quantum Studios useranno questa release per testare varie cose come l’infrastruttura backend, il matchmaking, la progressione e altro. Leggende come Bloodhound, Wraith, Octane, Mirage, Pathfinder e così via sono giocabili. Le modalità includono Battle Royale on World’s Edge, Team DeathMatch, Arene 3v3, Ranked Battle Royale e Mini Battle Royale.

I progressi saranno resettati dopo la versione limitata, i partecipanti possono ancora guadagnare badge, ciondoli per le armi e una cornice per il banner della beta che si riporteranno nella versione mondiale. Durante lo sviluppo, ci saranno aggiornamenti per i giocatori non inclusi nella line-up delle regioni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli.