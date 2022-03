Disgaea 6 Complete: in uscita a giugno

Il publisher NIS America ha annunciato su Twitter l’uscita del gioco Disgaea 6 Complete per questa estate.

Il titolo verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, sulla piattaforma Steam, il 28 giugno in Nord America ed Europa. Per tutti gli utenti che acquisteranno la versione del gioco per PlayStation 4, avranno la possibilità di effettuare l’aggiornamento alla versione per PlayStation 5 in maniera gratuita.

In Giappone la versione per PlayStation 4 di Disgaea 6: Defiance of Destiny è già disponibile e include gli stessi contenuti della versione europea. Per quanto riguarda invece la versione per PlayStation 5, uscirà il 15 giugno.

Se volete saperne di più sul gioco vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.