Clash Royale: svelati i dettagli per il sesto anniversario

Clash Royale festeggia quest’anno il suo sesto compleanno con il Royale Crown Down, l’evento di community di Supercell più ambizioso di sempre. Clash Royale, il titolo scaricato più di 1,4 miliardi di volte, darà il via all’evento Royale Crown Down il 12 marzo. I giocatori possono iscriversi ora per unirsi a una delle 12 squadre speciali, ciascuna rappresentata da un’unità di Clash Royale e capitanata da un famoso creatore di contenuti. Dal 12 al 24 marzo i giocatori di Clash Royale potranno unirsi alla festa ogni giorno affrontando sfide di gioco per ottenere punti, obiettivi e ricompense con cui potranno contribuire alla classifica globale aggiornata giornalmente della loro squadra. Insieme alla gloria eterna e al prestigio riconosciuti dalla community di Clash Royale, la squadra vincitrice riceverà una ricompensa segretissima che sarà rivelata a Helsinki, nella sede centrale di Supercell, e che la farà passare alla storia come gruppo di campioni.

I festeggiamenti includono i seguenti eventi:

12-16 marzo – Inizia la sfida dell’evento del torneo Royale

17-20 marzo – Sfida 2v2

21-24 marzo – Sfida Elisir Infinito

Partecipando alle sfide, i giocatori possono ottenere punti per la loro squadra e sbloccare anche ricompense e obiettivi esclusivi, come un’emote Compagno guaritore unica, monete magiche per i Capitani influencer da regalare alla community, eventi speciali e altro. Le squadre di Royale Crown Down tra cui i giocatori possono scegliere sono rappresentate dalle seguenti unità e capitani: