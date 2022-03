WitchSpring R: è uscito il terzo trailer

Poche ore fa, Kiwi Walks ha rilasciato sui propri social il terzo trailer ufficiale di WitchSpring R.

Si tratta del ramake del gioco WitchSpring per IOS e Android. Il gioco uscirà per console e PC nel corso del 2022, purtroppo la data non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Il trailer come i precedenti, è stato localizzato per un maggiore pubblico, infatti è uscito in diverse lingue: coreano, giapponese e inglese.

