World of Warcraft: annunciata una nuova livestream

Blizzard Entertainment ha annunciato che la prossima espansione per World of Warcraft, il suo popolare ma controverso MMORPG, sarà annunciata il 19 aprile. In un aggiornamento ufficiale, il direttore generale di Warcraft John Hight ha detto che il team è “entusiasta di mostrarvi su cosa abbiamo lavorato e dove andranno le vostre avventure in Azeroth”.

L’azienda sta anche preparando il primo titolo mobile nell’universo di Warcraft – maggiori dettagli su questo sono previsti per maggio. Nel frattempo, l’ultimo aggiornamento dell’MMO, Eternity’s End,che è stato pubblicato il 23 febbraio, metterà fine alla saga delle Shadowlands.

Nonostante l’eccitazione che l’annuncio di una nuova espansione porta di solito, Blizzard Entertainment e World of Warcraft hanno visto giorni migliori. Activision-Blizzard è stata scossa da numerose controversie relative alla cultura del lavoro tossico, molestie e così via, portando a cause legali e partenze di alto profilo. Nel frattempo, la più recente espansione del MMO, Shadowlands, ha affrontato le critiche dei fan per i suoi problematici intrecci di storia, i sistemi di gioco e gli aggiornamenti dei contenuti poco brillanti.

Activision-Blizzard è stata acquisita lo scorso gennaio da Microsoft e l’accordo dovrebbe chiudersi l’anno prossimo.