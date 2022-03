CrossFireX: importante aggiornamento in arrivo

CrossFireX, secondo un annuncio sul sito ufficiale del gioco, è sulla buona strada per ricevere importanti aggiornamenti. Saranno disponibili nuovi contenuti, un bug fix di oltre 80 bug segnalati dall’utenza, due nuove mappe, delle nuove armi silenziate e tanto altro ancora.

Smilegate ha rilasciato la versione del gioco in Occidente il 10 febbraio 2022 su Xbox One e Series X. Purtroppo il gioco in occidente è stato aspramente criticato dai fan a causa del suo gameplay estremamente superficiale e dai innumerevoli bug presenti nel gioco. Nonostante le critiche Smilegate ha deciso di lavorare maggiormente al titolo e di portare ancora più contenuti alla versione occidentale.

Come riportato dal sito ufficiale, CrossFireX verrà rivoluzionato con questo importante aggiornamento. Oltre alle modifiche precedentemente citate, viene riportata la presenza di un futuro Battle Pass, il quale dovrebbe essere gratuito per tutti, e l’aggiunta di due nuove mappe: Invasion (Spectre Mode) e Submarine.

