PlayStation State of Play è stato annunciato ufficialmente

Sony ha confermato ufficialmente la data del prossimo PlayStation State of Play, che si terrà molto presto! Sony Interactive Entertainment manderà in onda il PlayStation State of Play il 9 marzo alle 14:00 PST/ 17:00 EST / 23:00 CET. La presentazione durerà circa 20 minuti e si concentrerà maggiormente sui prossimi giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4, con un focus speciale sui giochi provenienti da publisher giapponesi. Nonostante questa specifica, possiamo aspettarci anche degli aggiornamenti da ulteriori sviluppatori da tutto il mondo.

Vista la notizia di un focus ai publisher giapponesi, ci aspettiamo che vengano rilasciati nuovi trailer come per Forspoken, il quale è stato recentemente rimandato, e Final Fantasy 16. Un altro titolo che potrebbe mostrare maggiori informazioni in questo evento e di sicuro tra i più attesi è Hogwarts Legacy di Warner Bros. Games.

Sotto il proprio Twitter ufficiale, Sony ha voluto specificare l’assenza di aggiornamenti sui titoli e sull’hardware di PlayStation VR2.

“In questa trasmissione non ci saranno aggiornamenti sui titoli o sull’hardware di PlayStation VR2. “

La società ha annunciato che l’evento sarà visibile al pubblico sui canali social ufficiali YouTube e Twitch.

