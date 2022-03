Tiny Tina’s Wonderlands: fuori il nuovo trailer

Il publisher 2K e lo studio di sviluppo GearBox Software hanno rilasciato un nuovo trailer per Tiny Tina’s Wonderlands.

Il trailer in questione, introduce “Chaos Chamber“, un dungeon rigiocabile all’infinito che cambia a ogni corsa, un po’ come in The Binding of Isaac.

Tiny Tina’s Wonderlands uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 25 marzo.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Vivi un’avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose! Tuffati nel vortice di proiettili, lame e magie del caotico mondo fantasy partorito dall’imprevedibile mente di Tiny Tina.

Crea il tuo eroe multiclasse, affronta mostri bizzarri e saccheggia dungeon pieni di bottini. Spara, fendi, lancia incantesimi: la tua missione è fermare il malvagio Signore dei draghi. Chiunque può unirsi al gruppo e partire all’avventura. La regola è una sola: dimostrare di essere caotici veri!

