Sly Cooper: il prossimo titolo potrebbe essere annunciato a metà 2022

Lo scorso ottobre, le parole di un noto insider, Nick Baker di Xbox Era, avevano riacceso la speranza per i fan di Sly Cooper: una fonte di Sony gli aveva confermato che un nuovo gioco della serie con il procione antropomorfo era in lavorazione. Ultimamente si sono susseguiti altri rumor in merito con, tra gli ultimi, quelli del leaker AccountNGT, che a recentemente confermato questa notizia, segnalando anche un nuovo inFamous in sviluppo.

In un recente tweet riguardante Sly Cooper, una fonte in contatto con AccountNGT ha infatti riferito che Sony sta “puntando a un reveal per la seconda metà del 2022”. E non sarebbe un caso, visto che il 23 settembre sarà il 20° anniversario della serie: è dunque probabile che, se fosse confermato il rumor, in quel periodo venga svelato qualcosa.

Ad alimentare ulteriormente il fuoco è stato il fatto che il dominio slycooper.com è stato aggiornato il 4 marzo secondo WhoIs (con Sucker Punch Productions, sviluppatore dei primi tre giochi, come organizzazione registrante). Il dominio non è attualmente live, ma è da prendere in considerazione, soprattutto con il PlayStation State of Play di domani (che sarà però focalizzato soprattutto sui titoli giapponesi)

Prendete però sempre queste notizie con le pinze, e vedremo se verranno confermate o meno le voci di un nuovo Sly Cooper. Qui sotto potete vedere i tweet di AccountNGT.