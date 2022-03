Dead by Daylight: è arrivata Sadako

Come da programma, oggi 8 marzo è arrivata una nuova killer in Dead By Daylight, il multiplayer horror di Behavior Interactive. Si tratta di Sadako, la Onryo, ragazza demone del romanzo Ring di Koji Suzuki, diventata celebre soprattutto per il suo adattamento cinematografico. Arriva nel capitolo Sadako Rising, che porta anche il nuovo sopravvissuto, Yoichi Asakawa. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer cinematografico, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il filmato:

Il prossimo capitolo di Dead by Daylight è Sadako Rising. Il killer è Sadako, l’Onryō. Dotata di immensi poteri e un’indole terrificante, Sadako venne lasciata a morire in una tomba d’acqua. La sua ira impetuosa si manifesta in una videocassetta maledetta, condannando chiunque la guardi a un destino raccapricciante. Dopo aver perso suo padre a causa della furia di Sadako, il nuovo sopravvissuto, Yoichi Asakawa, crebbe fino a diventare un rispettato biologo marino. Ma il passato non smise mai di tormentarlo, spingendolo nelle più torbide delle acque pur di avere risposte.



Oltre al filmato, che potete vedere qui sotto, è stata pubblicata anche la patch note che mostra tutte le novità introdotte nel nuovo aggiornamento di Dead by Daylight e i vari bug risolti.