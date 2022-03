Dopo l’annuncio agli scorsi The Game Awards, Star Trek Resurgence torna a mostrarsi, e lo fa con un video gameplay dove l’ambasciatore Spock fa un debriefing della missione al giocatore. Il filmato è stato pubblicato dal sito IGN, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Star Trek Resurgence è in sviluppo da parte di Dramatic Labs, ex di Telltale, ed uscirà questa primavera su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.