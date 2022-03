Brawlhalla: annunciata una nuova leggenda

Sui canali social di Brawlhalla è comparso un breve teaser trailer che mostra la prossima leggenda in arrivo nel fighting game di Blue Mammoth Games. A parte però mostrare il volto, con tanto di corona, seduta su un trono di fronte ad una platea, non è stato fatto sapere nient’altro in merito. Anche la sua pagina sul sito ufficiale mostra solamente la scritta “New Legend coming soon”, e lo stesso video cita solo un “Is this a new legend?”.

Noi vi lasciamo al filmato, in attesa di nuove notizie in merito, e ricordandovi anche del cross-over con G.I. Joe.