State of Play: seguite l’evento con noi su Twitch

Come vi abbiamo già detto nella giornata di ieri, questa sera (mercoledì 9 marzo) alle ore 23:00 italiane andrà in scena il nuovo State of Play tenuto da Sony Interactive Entertainment, dove verranno proposti i titoli in arrivo nei prossimi mesi su PlayStation 5 e PlayStation 4. E ovviamente noi di GamesVillage saremo in diretta sul nostro canale Twitch per seguire l’evento in vostra compagnia.

Il nostro pre-show inizierà in anticipo, ossia alle 22:30, e verrà tenuto da Domenico De Rosa, Marco Lucio Papeleo e Alessandro Adinolfi, che proveranno ad ipotizzare quali giochi potrebbero essere mostrati durante la presentazione. Alle 23:00 invece, Domenico e Marco Lucio commenteranno in diretta lo show di Sony. Infine, seguirà un breve post-show dove verranno analizzati i giochi mostrati. Come sempre, siete i benvenuti e vi invitiamo a seguire la presentazione insieme a noi: gli spettatori potranno commentare l’evento tramite la chat, con i migliori commenti che verranno proposti su schermo nel corso della nostra diretta.

Lo State of Play di questa sera avrà una durata di 20 minuti, dedicando un’attenzione particolare ai giochi AAA in arrivo dagli editori giapponesi, ma come specificato da Sony ci saranno anche alcuni aggiornamenti da sviluppatori di tutto il mondo. Non ci saranno invece novità su titoli o hardware di PlayStation VR2. Stando ad alcuni rumor dell’ultimo minuto, l’evento sarebbe stato accorciato tagliando molti dei titoli occidentali previsti per questa sera, concentrando il focus sulle produzioni nipponiche.