Sony pubblica il video RUN! RUN! Lineup!

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha rilasciato un video di tre minuti intitolato RUN! RUN! Lineup!, che introduce 20 titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4 mentre Aoi Utano corre sulla musica di sottofondo di NayutalieN con la voce di Mary Usagi.

Il video inizia con Aoi Utano che accende la sua PlayStation 5 e subito si ritrova all’interno della console. Mentre cerca una via di uscita, vengono mostrati vari giochi come Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Fall Guys: Ultimate Knockout, SD Gundam Battle Alliance, Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Babylon’s Fall, Forspoken, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Ghostwire: Tokyo.

Nelle community di giocatori è ormai alle stelle l’hype per l’attesissimo State of Play del 9 di marzo che si svolgerà alle 23:00. Molti sperano che durante l’evento venga mostrato un trailer di Hogwarts Legacy, il nuovo titolo ispirato alla saga di Harry Potter. Negli ultimi tempi sono emersi molti leak che affermavano come il gioco avesse subito dei ritardi ed era stato spostato al 2023. Queste voci sono state poi smentite dalla stessa Warner Bros. che aveva affermato come il titolo sarebbe stato lanciato durante il terzo trimestre del 2022, intorno al mese di settembre.

Tra le varie novità si attende anche Naughty Dog con il reveal di The Last of Us Remake per PS5 e della tanto attesa componente multiplayer ambientata nel mondo post-apocalittico. Inoltre si attende con ansia anche qualche nuovo titolo per PlayStation VR2, anche se è più probabile che possano arrivare tra agosto e settembre, oppure tra settembre e ottobre. I giocatori si aspettano anche nuove informazioni riguardo titoli come Forspoken e l’atteso Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo della serie.

