Final Fantasy: Square Enix apre il sito per il 35° anniversario

Square Enix ha aperto il sito web del 35° anniversario di Final Fantasy in inglese e giapponese. La serie Final Fantasy celebrerà il suo 35° anniversario il 18 dicembre 2022. Il primo Final Fantasy è stato lanciato per Famicom il 18 dicembre 1987 in Giappone. Di seguito una panoramica dei contenuti ufficiali del sito:

35° anniversario

Il primo titolo di Final Fantasy è stato lanciato il 18 dicembre 1987 e nel 2022 la serie raggiunge il suo 35° anniversario. Per il suo 35° anniversario, l’azienda ha promesso che proporrà delle novità per rendere la serie sempre più entusiasmante. Inoltre chiede ai giocatori di attendere con pazienza ogni minima informazione per il gioco.

Messaggi di Yoshinori Kitase

V =30, VII =25, XI =20 Cosa pensi significhino questi numeri? In realtà sono gli anniversari dei titoli di Final Fantasy quest’anno. Ogni anno un certo numero di giochi celebra i loro anniversari, ma se ci pensi così tanti di una serie si allineano in questo modo è piuttosto insolito. Questo è possibile solo grazie al supporto appassionato di lunga durata per ogni gioco della serie da parte di fan come voi. Grazie mille. E quest’anno, la stessa serie celebra il suo 35° anniversario. Continueremo a lavorare sodo per rendere ogni gioco unico da poter essere ricordato per molto tempo a venire. Il sito dedicato al 35° anniversario supporterà le nuove versioni, condividendo informazioni sui titoli in arrivo e sul merchandising. Spero che voi siate entusiasti di ciò che sta per arrivare per la serie.

Nuovi titoli

Chocobo GP

Stranger of Paradise

Ricordiamo che il 9 marzo alle 23:00 si terrà lo State of Play e sicuramente anche Square Enix sarà presente con nuove informazioni sui prossimi capitoli di Final Fantasy. Vi ricordiamo di seguirlo con noi su Twitch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.