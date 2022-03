Dragonball Z Dokkan Battle: disponibile Update 5.1.2

Nella notte di oggi, 9 marzo, la versione internazionale di Dragonball Z Dokkan Battle (account twitter ufficiale) è andata offline per manutenzione programmata.

La manutenzione introduce l’aggiornamento 5.1.2, già presente da un paio di mesi nella versione giapponese del gioco.

L’aggiornamento rivoluziona l’interfaccia del profilo giocatore aggiungendo la pagina “data” dell’account.

Ogni account avrà un punteggio unico calcolato in base all’attività del giocatore in-game e non sulle carte possedute, permettendo così a giocatori free-to-play di ricevere gli stessi punteggi, se non anche più elevati, di giocatori che invece acquistano in-app dragon stones e potenziamenti.

I parametri su cui viene calcolato questo valore sono i seguenti:

Hidden Potential : per ogni node di hidden potential sbloccato su qualsiasi personaggio viene conferito un punto;

: per ogni node di hidden potential sbloccato su qualsiasi personaggio viene conferito un punto; Link Skill : per ogni link skill portata a livello massimo, su qualsiasi personaggio, vengono conferiti 1000 punti;

: per ogni link skill portata a livello massimo, su qualsiasi personaggio, vengono conferiti 1000 punti; Stages Cleared : per ogni stage completato, sia dagli eventi che dalle quest, vengono conferiti 10 punti;

: per ogni stage completato, sia dagli eventi che dalle quest, vengono conferiti 10 punti; Dokkan Awaken: per ogni Dokkan Awaken effettuato vengono conferiti 100 punti.

La sezione profilo introduce anche un nuova meccanica di “allevamento” che ricorda vagamente i tamagotchi, non fornisce nessun bonus o premio ma bensì serve a dare un senso di progressione mano mano che il giocatore completa stage o farma personaggi.

Il primo personaggio “allevabile” è Goku (Kid).

Con l’aggiornamento sono anche stati resi disponibili numerosi eventi passati e nuovi tra cui:

Extreme Z Battle “Second Super Saiyan” per Super Saiyan Trunks (Teen) LR PHY;

Extreme Z Area “Protector Of Peace” per Super Saiyan Trunks (Teen) LR AGL;

Story event passati utili a farmare i personaggi richiesti per i nuovi eventi Extreme Z.

Ricordiamo inoltre che nei prossimi giorni potrebbe essere pubblicata una nuova Producer Letter (per approfondire) per l’annuncio del nuovo evento di Dragonball Z Dokkan Battle legato al Saiyan Day che dovrebbe iniziare il 18 marzo.