EVO annuncia la line up ufficiale per l’edizione 2022

La EVO ( Evolution Championship Series) ha annunciato la formazione ufficiale dei titoli per l’edizione 2022, che si svolgerà dal 5 al 7 agosto al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas, Nevada. La registrazione per l’edizione 2022 è ora disponibile sul sito ufficiale qui. Di seguito tutti i titoli che saranno presenti all’evento e l’ordine di presentazione:

Dragon Ball FighterZ (terza apparizione)

Granblue Fantasy: Versus (prima apparizione)

Guilty Gear: Strive (prima apparizione)

The King of Fighters XV (prima apparizione)

Melty Blood: Tipo Lumina (prima apparizione)

Mortal Kombat 11 Ultimate (seconda apparizione)

Skullgirls 2nd Encore (prima apparizione)

Street Fighter V: Champion Edition (quinta apparizione)

Tekken 7 (sesta apparizione)

L’ Evolution Championship Series, comunemente noto come EVO, è un evento annuale di eSport incentrato esclusivamente sui giochi di combattimento. I tornei sono completamente aperti e utilizzano il formato a doppia eliminazione. Come per Super Battle Opera , i concorrenti viaggiano da tutto il mondo per partecipare, in particolare dal Giappone. La prima edizione si tenne originariamente come un torneo Super Street Fighter II Turbo e Street Fighter Alpha 2 chiamato Battle by the Bay. Ha cambiato nome in Evo nel 2002. Ogni torneo successivo ha visto un aumento dei partecipanti. Si tiene in varie sedi della Las Vegas Valley dal 2005. A partire dal 2021, l’evento è di proprietà congiunta di Sony Interactive Entertainment e Endeavour eSports venture RTS.

EVO è stata fondata da Tom Cannon, noto anche per il suo lavoro su Shoryuken.com, un sito di giochi di combattimento. Il torneo è iniziato come Battle by the Bay, un torneo di 40 uomini Super Street Fighter II Turbo e Street Fighter Alpha 2 nel 1996 a Sunnyvale , in California . L’evento alla fine si è spostato nella sua sede ricorrente nella Las Vegas Valley. L’evento ha cambiato nome in Evolution Championship Series, o EVO in breve, nel 2002. Nel tempo, il torneo è cresciuto, registrando oltre mille partecipanti nel 2009.

