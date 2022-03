Beat Saber si aggiorna alla versione 1.20.0

Il nuovo aggiornamento gratuito 1.20.0 per Beat Saber, in uscita sulle piattaforme Oculus, offre tanti nuovi modi per interagire con il gioco di rhythm slashing. Coloro che amano creare beat map personalizzate avranno anche un nuovissimo sistema di illuminazione con cui giocare, compresi 136 laser che possono essere controllati individualmente attraverso l’editor di livelli.

L’aggiornamento aggiunge due nuovi elementi: gli archi e le catene. Gli archi appaiono come linee sottili che aiutano a guidare l’utente attraverso determinati schemi di blocco. Le catene rappresentano un nuovo tipo di blocco, diviso in diverse sezioni più piccole. Per guadagnare punti per il completamento di una catena, è necessario tagliare tutti i suoi pezzi. Una delle grandi novità è l’arrivo della quinta original soundtrack, OST 5, un pacchetto gratuito che aggiunge sei nuove canzoni da cardiopalma alla libreria musicale di Beat Saber. Come per le OST precedenti, le tracce sono libere da Content ID, quindi i creator possono trasmettere queste canzoni senza limiti. Di seguito una panoramica delle nuove tracce:

Schwank: $1.78

EEWK: Curtains (All Night Long)

Camellia: Final-Boss-Chan

Tanger: Firestarter

The Living Tombstone: I Wanna Be A Machine

Jaroslav Beck feat. Meredith Bull: Magic

Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Beat Saber è un’esperienza ritmica coinvolgente. Divertitevi con tonnellate di livelli realizzati a mano e fatevi strada attraverso i ritmi della musica, circondati da un mondo futuristico. Usate le sciabole per tagliare i battiti mentre volano verso di voi: ogni battito indica quale sciabola dovete usare e la direzione da abbinare. Con Beat Saber diventate un supereroe danzante.

Caratteristiche

Livelli e musica realizzati a mano : i livelli in Beat Saber sono disegnati con precisione e a mano per migliorare l’esperienza musicale.

: i livelli in Beat Saber sono disegnati con precisione e a mano per migliorare l’esperienza musicale. Facile da imparare, divertente da padroneggiare: tutti possono comprendere le meccaniche di gioco di base. È facile per chiunque imparare a giocare.

Beat Saber è disponibile per dispositivi Oculus Quest/Rift, PlayStation 4 e PC tramite Steam.