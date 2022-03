Shadow Warrior 3: il nuovo trailer svela i segreti dietro le quinte

Shadow Warrior 3 di Flying Wild Hog è stato lanciato di recente e, sebbene abbia ricevuto una discreta quantità di elogi, ci sono state anche alcune critiche. Il team di sviluppo ha rassicurato i fan affermando che il suo lavoro non era stato completato e ha promesso che una patch sarà presto disponibile.

Devolver, l’editore, ha pubblicato un nuovo trailer dietro le quinte che documenta il ritorno di Lo Wang. Il video è diretto da vari sviluppatori che sono stati coinvolti nella creazione del gioco e copre varie sezioni particolari, come il produttore del gioco che descrive in dettaglio come hanno modernizzato il gioco per adattarlo alle tendenze attuali e come hanno iniziato in modo semplice, creando il combattimento e il movimento , e successivamente aggiunto nelle parti più divertenti del gioco. Allo stesso modo, l’art director descrive in dettaglio il processo di creazione dell’aspetto del gioco e dei personaggi. Ambientato dopo gli eventi di Shadow Warrior 2, nella nuova IP Lo Wang collabora con Orochi Zilla per abbattere un enorme drago devastante. Il bottino e le fasi generate casualmente sono sparite, sostituite con un arsenale fisso di armi, fasi più lineari ed esecuzioni alla DOOM Eternal . Di seguito una panoramica:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile dal 1 marzo per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.