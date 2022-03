League of Legends: patch 12.5b

A differenza di quanto annunciato la settimana scorsa (qui), Riot Games rilascia un aggiornamento alla patch 12.5 di League of Legends che doveva inizialmente durare un mese invece che le canoniche due settimane (per approfondire).

“Anche se le modifiche apportate nella patch 12.5 di League of Legends sono riuscite a ottimizzare le configurazioni sul colpo di Yi rispetto a quelle improntate sulla letalità, hanno garantito un buff notevole alle prime con cambiamenti minimi alle seconde, finendo col rendere Yi fin troppo forte. Questa volta ridimensioniamo Yi con nerf importanti, assicurandoci però di intervenire su tutto il kit per non avere un impatto eccessivo sul suo gameplay.”