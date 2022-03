Impossible Mission 3, in arrivo su Commodore 64!

Impossible Mission 3 è il sequel ufficiale di una serie decisamente di culto, che non ha certo bisogno di presentazioni, rappresentando una vera e propria icona del Retrogaming stesso. Non si tratta stavolta, come spesso succede, di un omaggio amatoriale o un seguito realizzato senza licenze, stavolta siamo di fronte ad un nuovo titolo ufficiale in corso di sviluppo presso gli studi di Icon64 un gruppo di sviluppatori specializzato in retro programmazione, composto da quattro eroici coder, ovvero Trevor (Smila) Storey, Georg Rottensteiner, Achim Volkers e Stuart Collier che orbitano nella galassia di Psitronik, publisher specializzato a sua volta nel pubblicare opere nuove per i vecchi sistemi. Le produzioni per Commodore 64, Amstrad CPC, Commodore 16, Commodore Plus/4, Commodore VIC-20, PC MS-DOS, Sinclair ZX Spectrum e Commodore Amiga realizzate negli anni da Psytronik sono oggi molto ricercate dagli amanti del Retrogaming. Trovate il sito ufficiale di Psytronik a questo LINK.

Impossible Mission 3 è in corso di sviluppo presso Icon64, e il team è stato scelto personalmente dallo sviluppatore originale, il leggendario Epyx Games, per realizzare un inatteso terzo episodio della iconica saga. Dopo aver acquisito quindi i diritti sul titolo originale, i nostri eroi si sono messi all’opera, e possiamo anche seguire il diario di sviluppo sulla loro pagina facebook ufficiale, che trovate al seguente LINK. Gli sviluppatori hanno spesso ironizzato sul fatto che stiano eseguendo una vera missione impossibile, perché le tantissime richieste dei fan storici della saga sono spesso discordanti, c’è chi chiede che il titolo sia più difficile degli originali, chi invece che sia più facile, chi vuole più dotazioni ed armi, chi ne vuole meno, chi apprezza il ritorno degli iconici nemici robot, ispirati come sappiamo ai leggendari Dalek della saga di Doctor Who, chi invece preferirebbe nuovi nemici. Il Retrogaming è bello perchè è vario, accontentare tutti è una vera missione impossibile, appunto.

La saga nasce nel 1984 con Impossibile Mission, primo episodio realizzato da Epyx Games per Commodore 64. la cui recensione trovate in questa pagina, che racconta per la prima volta la storia di un agente segreto che si deve infiltrare nella base del malvagio scienziato pazzo Elvin Atombender, per salvare il mondo. Il titolo viene convertito per i maggiori sistemi contemporanei, tra cui Amstrad CPC, Apple II, Atari 7800, BBC Micro, Acorn, Electron, NEC PC-88, SEGA Master System, Sharp X1 e ZX Spectrum, arrivando in seguito anche su macchine moderne come Nintendo Wii e Antstream Arcade. Il sequel esce nel 1988, Impossibile Mission II, facendo debuttare la serie nel mondo dei sedici bit, con la sontuosa versione per Commodore Amiga, che ottiene un gran successo, e conversioni per i maggiori sistemi dell’epoca. Nel 1994 è il turno del terzo episodio, Impossibile Mission 2025, che però, come spiegano gli stessi nuovi sviluppatori, Microprose, è una sorta di remake del titolo originale, esclusivo per Commodore Amiga in versione Home Computer ed anche per console Amiga CD32. Ben altri due remake seguiranno la stessa strada, quello di Codemasters nel 2007 e quello di System 3 nel 2019, esclusiva Nintendo Switch. Attendiamo con ansia l’arrivo di Impossible Mission 3 sul mercato.