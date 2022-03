Future Games Show Spring Showcase: sarà trasmesso il 24 marzo

Il Future Games Show Spring Showcase, che presenta tonnellate di nuove rivelazioni di giochi da parte di studi indipendenti e AAA, tornerà per la sua edizione 2022 e sembra che i giocatori non dovranno aspettare a lungo, dato che lo spettacolo sarà trasmesso durante il mese di marzo.

L’evento primaverile 2022 offrirà uno sguardo ad alcuni dei titoli più emozionanti in uscita quest’anno, con più di quaranta giochi inclusi nella presentazione, di cui otto saranno anteprime mondiali di giochi non annunciati. Inoltre, lo spettacolo accompagnerà anche interviste con gli sviluppatori, filmati di gioco e nuovi annunci. Il Future Games Show Spring Showcase è fissato per giovedì 24 marzo alle 15:00 PDT (alle 23:00 in Italia) e durerà circa 75 minuti. Gli spettatori possono guardare lo streaming ufficiale sui canali di social media ufficiali dell’evento. Con queste premesse la prima edizione del 2022 sarà sicuramente ricca di sorprese e di informazioni che i giocatori attendevano con ansia da molto tempo.

Secondo GamesRadar, saranno presenti oltre ai conduttori Aaron LaPlante e Maggie Robertson – meglio conosciuti come The Duke e Lady Dimitrescu di Resident Evil: Village, l’editore in franchising di Worms Team17, lo sviluppatore di Planet Zoo e Jurassic World Evolution Frontier e l’editore della serie Metro Koch Media. Ci saranno anche molti titoli indie in arrivo da provare. Il montaggio di Quelli da tenere d’occhio tornerà, così come le cabine dello spettacolo virtuale che sono state introdotte per la prima volta durante l’E3 2021 Future Games Show, che consentirà agli spettatori di controllare le demo dei giochi presenti nello spettacolo di oggi, direttamente da il comfort delle proprie case. L’ultimo appuntamento è stato trasmesso a fine agosto, durante la gamescom 2021, e a presentato titoli del calibro di Life is Strage: True Colors, Salt and Sacrifice, Vampire The Masquerade Blood Hunt e molti altri.

Il Future Games Show Spring Showcase si terrà il 24 marzo alle 23:00.

The #FutureGamesShow Spring Showcase is live on March 24! With over 40 games and eight world premieres, we can't wait to share more from our partners including @frontierdev @Team17 and @Nacon pic.twitter.com/2URFbQLJXl — FutureGamesShow (@FutureGamesShow) March 8, 2022