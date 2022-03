PlayStation 5 riceve un aggiornamento di sistema

L’ultimo aggiornamento per PlayStation 5 è disponibile per il download.

L’aggiornamento PS5 (account twitter ufficiale) porta la console alla versione 21.02.-04.51.00, che migliora le prestazioni del sistema.

L’ultima volta che la PlayStation 5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento importante è stato quando ha aggiunto il supporto per l’archiviazione SSD M.2 nello slot di espansione della console.

Ciò ha notevolmente ampliato le capacità di archiviazione della console.

Ci sono voci secondo cui Sony lancerà un Game Pass attualmente noto con il nome in codice Project Spartacus.

Secondo le indiscrezioni, questo nuovo servizio in abbonamento combinerà aspetti di PlayStation Plus e PlayStation Now, offrendo ai giocatori PS5 l’accesso sia a classici che a titoli più recenti.

State of Play returns this Wednesday, March 9. Tune in at 2 PM PT for about 20 minutes of PS4 & PS5 first looks and updates, with a special focus on games coming from our Japan publishers. Full details: https://t.co/TUlvC2awpK pic.twitter.com/Rgp9GSX41h — PlayStation (@PlayStation) March 8, 2022

Ricordiamo inoltre che strasera si terrà il PlayStation State of Play di marzo 2022, in onda alle 23 ora italiana (per approfondire).