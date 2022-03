Xbox Cloud Gaming: supporto per tastiera e mouse

Xbox Cloud Gaming di Microsoft (per approfondire) è stato un grande successo, consentendo a giocatori in tutto il mondo di riprodurre in streaming giochi per console.

Allo stato attuale, tuttavia, i giocatori devono utilizzare un controller se vogliono giocare o utilizzare i controlli touch sui dispositivi mobili.

Jorg Neumann ha confermato che il supporto di tastiera e mouse è qualcosa su cui si sta lavorando attivamente.

Chiarisce che, sebbene non abbia alcun ruolo nello sviluppo di questa funzionalità, poiché Microsoft Flight Simulator supporta mouse e tastiera su console, sa che la funzionalità verrà presto introdotta anche su Xbox Cloud Gaming (sito ufficiale).



Di recente, Microsoft ha introdotto un programma Clarity Boost per gli utenti di Cloud Gaming su Edge.