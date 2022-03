Ship of Fools: annunciato un roguelite marino

Il publisher Team17 e gli sviluppatori di Fika Productions hanno annunciato Ship of Fools, un roguelite cooperativo con ambientazione marina e protagonisti pesci antropomorfi. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia. L’uscita del gioco è prevista per PC e console (non specificate), ma non è stata annunciato il periodo; al momento è segnato solo 2022.

Queste la descrizione, attraverso la pagina Steam:

Ship of Fools è un gioco di roguelite marinaro co-op in cui tu interpreti i Fools, le uniche creature abbastanza stupide da affrontare il mare. Il Grande Faro che una volta proteggeva l’Arcipelago è rotto e una tempesta di malizia e corruzione sta arrivando.

Insieme, tu e i tuoi compagni di nave salterete a bordo di The Stormstrider e farete il vostro viaggio attraverso il mare. Armate i cannoni, preparate le vele e proteggete la vostra nave dai mostri marini su più percorsi. Sta a te difendere la tua casa dall’onnipotente Aquapocalypse.

Caratteristiche principali:

Combattimento nautico frenetico con un altro compagno di bordo in co-op o come marinaio solitario

Leviatani colossali per sfidare il più coraggioso dei marinai

Traccia la tua rotta attraverso le mappe dell’arcipelago e affronta la tempesta eterna

Incarna uno degli unici Folli con abilità speciali per aiutarti nel tuo viaggio

Più di 100 gingilli e artefatti da raccogliere e combinare per strategie vincenti

Illustrazioni disegnate a mano per mettere il vento nelle tue vele

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio si Ship of Fools.