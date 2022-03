Turtle Beach annuncia Scout Air e SYN Buds Air

Turtle Beach, brand leader negli accessori da gaming e ROCCAT Marchio di periferiche PC di Turtle Beach Corporation, svelano oggi i nuovissimi Scout Air e i SYN Buds Air earbuds true wireless da gaming. Sia gli Scout Air di Turtle Beach che i SYN Buds Air di ROCCAT, sono compatibili con iOS, Android, e altri dispositivi dotati di connessione Bluetooth come Nintendo Switch, PC Windows e Mac. Progettati per gli utenti sempre in movimento, Gli Scout Air e i SYN Buds Air dispongono di Game Mode, con bassa latenza per assicurare il meglio delle prestazioni nei momenti più complicati del match.

Offrono inoltre 20 ore di autonomia della batteria e sono classificati IPX4 per la resistenza al sudore e all’acqua, quindi ascoltare musica o podcast durante l’allenamento non sarà un problema. Il doppio microfono offre il massimo della pulizia audio, e grazie ai molteplici ear-tip inclusi la vestibilità è assicurata. Le funzioni, tra cui i controlli personalizzabili tramite touch, la facile selezione dei preset di equalizzazione, l’attivazione della game mode a bassa latenza e il monitoraggio della batteria, sono disponibili tramite l’app Audio Hub di Turtle Beach per Scout Air e tramite l’app SYN Buds Air di ROCCAT. Gli earbuds true wireless Scout Air e SYN Buds Air sono disponibili per il pre-order da oggi su www.turtlebeach.com e www.roccat.com, e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €99,99. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire dal 21 marzo 2022.

Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

Il mercato del mobile gaming è cresciuto fino a quasi 100 miliardi di dollari nel 2021, e stiamo continuando ad espandere il nostro portafoglio di prodotti per il mobile gaming in modo che i giocatori su iOS, Android e Nintendo Switch possano godere dell’utilizzo di prodotti Turtle Beach e ROCCAT. In questa categoria in piena espansione, Scout Air e SYN Buds Air offrono la massima qualità audio, chiarezza e comfort a un livello tale da soddisfare le esigenze dei giocatori di console e PC quando sono in movimento.

La star dell’NBA Josh Hart, fan e partner di Turtle Beach e ROCCAT, cerca la libertà e le prestazioni degli auricolari wireless per quando viaggia, si allena e si sposta. Josh ha collaborato con Turtle Beach e ROCCAT all’inizio dello sviluppo delle nuove Scout Air e SYN Buds Air per assicurarsi che soddisfino le sue esigenze di giocatore mobile. Il giocatore dei Portland Trailblazer ha aggiunto: