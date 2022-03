Gotham Knights: lancio previsto per ottobre

Il publisher Warner Bros. Games e lo studio di sviluppo WB Games Montreal hanno annunciato la data di uscita di Gotham Knights.

Il gioco verrà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 25 ottobre 2022.

Preparati per una nuova avventura nella cupa città di Gotham.

Informazioni generali del gioco da Steam:

Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Accresci le tue abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventa il nuovo Cavaliere Oscuro e riporta l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d’ora. Pattuglia i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe e sventa le attività criminali in cui ti imbatti.

L’eredità che lascerai inizia ora. Unisciti ai Cavalieri.

Se volete saperne di più su Ghotam Knights vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.

