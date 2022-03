Ghost of Tsushima: in arrivo il nuovo aggiornamento

Con Ghost of Tsushima Legends gratuito per i possessori di PlayStation Plus questo mese, Sucker Punch rilascerà una nuova patch nei prossimi giorni. La patch 2.17 (che è la 2.017.000 per i giocatori PS5) offre correzioni sia per Ghost of Tsushima Director’s Cut che per la modalità standalone Legends.

Essenzialmente, è possibile attivare fino a quattro modificatori di difficoltà insieme a tre pericoli Nightmare per una partita. Non c’è matchmaking, ma sarà disponibile un obiettivo Fill Party. . Alcuni altri cambiamenti includono un’opzione per “Aumentare la proprietà esistente” quando si rilega l’equipaggiamento. Sostituisce l’opzione “Mantieni proprietà esistenti” e aiuta a ridurre l’RNG.

Oltre a questo, le statistiche rilanciate non subiranno mai diminuzioni e potrete anche rilanciare i perk e le statistiche bloccate su un equipaggiamento da 120 Ki. Insomma, sembrerebbe che Ghost of Tsushima Legends sia pronto a ricevere un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni.