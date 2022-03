Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarebbe dovuto uscire l’8 aprile 2022 ma Nintendo oggi ha annunciato che l’uscita del gioco è stata posticipata a una data da definirsi.

Nintendo, sui propri canali social, ha dichiarato:

Se vuoi saperne di più sul gioco vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.

In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on April 8th. Please stay tuned for updates on a new release date.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 9, 2022