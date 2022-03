King Arthur Knight’s Tale: rinviata l’uscita di un mese

Inizialmente previsto per febbraio, e poi per il 29 marzo, King Arthur Knight’s Tale uscirà il mese successivo. Disponibile già in accesso anticipato su Steam, l’RPG tattico vedrà la sua uscita ufficiale il 26 aprile.

Come scritto nell’annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori di NeocoreGames, il rinvio è dovuto principalmente per via del doppiaggio e la localizzazione. Qui sotto potete leggere il messaggio completo, sotto, il tweet dell’account ufficiale del gioco:

Dal punto di vista dei contenuti e del gameplay, King Arthur: Knight’s Tale è in gran parte finito e pronto per il rilascio, ma in queste ulteriori quattro settimane ci concentreremo sul miglioramento del doppiaggio e sul completamento delle attività di localizzazione, oltre che sui test, assicurando ai nostri giocatori la migliore e più fluida esperienza di lancio possibile.

Non è stata una decisione facile da prendere, ma pensiamo comunque che sia stata quella giusta, poiché la nostra intenzione è quella di rilasciare un gioco di cui possiamo essere orgogliosi. Useremo il tempo aggiuntivo per sistemare tutto come si deve. Allo stesso tempo, vorremmo scusarci per avervi fatto aspettare (di nuovo) un po’ di più e vorremmo ringraziarvi tutti per il vostro continuo supporto.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale nell’account di King Arthur Knight’s Tale.