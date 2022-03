Snufkin: Melody of Moominvalley uscirà su Steam

Il publisher Morkredd Hyper Games ha annunciato l’uscita, su console e PC sulla piattaforma Steam, del gioco Snufkin: Melody of Moominvalley.

Non è ancora stata annunciata la data di uscita per questo titolo anche se sappiamo che verrà rilasciato per l’anno 2023.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Snufkin: Melody of Moominvalley è un gioco di avventura musicale in cui Snufkin ha bisogno di ripristinare l’armonia di Moominvalley, dopo che una serie di parchi grotteschi sono apparsi e hanno rovinato l’equilibrio naturale della valle. Il gioco è un’esperienza salutare sia per bambini che per adulti e combina la meccanica del open-world con enigmi, elementi furtivi ed elementi melodici.

Esplora la splendida natura della valle e oltre! Ottieni ispirazione musicale trovando segreti e risolvendo enigmi lungo il tuo cammino.

