Dying Light 2 Stay Human: disponibile la patch 1.2 per PC

Da oggi 9 marzo è arrivata la patch 1.2, su PC, che corregge diversi errori segnalati dalla community in Dying Light 2 Stay Human. La patch per console arriverà a breve.

Questa patch include correzioni per le aree elencate:

Se volete vedere tutti i dettagli, potete collegarvi al sito ufficiale di Dying Light 2 Stay Human. Qui sotto potete vedere il tweet, ricordandovi che si vocifera da giorni di un eventuale new game plus per il gioco Techland.

Patch 1.2 is live!

In this patch, we are tackling numerous issues reported by our players.

For the list of updated content, check our website:https://t.co/0nv97KkeEg

Thank you for your continuous support!

Console version coming soon!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/knSKWhlmP2

— Dying Light (@DyingLightGame) March 9, 2022