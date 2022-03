Sly Cooper: il nuovo episodio sarebbe in sviluppo dagli autori di Concrete Genie

In questi giorni si susseguono voci relative ad un prossimo episodio della serie di Sly Cooper in sviluppo. Vi avevamo fatto sapere che il suo annuncio sarebbe previsto per la seconda metà del 2022, in concomitanza con il 20esimo anniversario della serie con il procione ladro.

Stando agli ultimi rumor, però, Sucker Punch Productions, che ha sviluppato i primi tre giochi, potrebbe non essere coinvolto.

Il leaker AccountNGT ha infatti recentemente twittato che “Il prossimo Sly Cooper non è sviluppato da Sucker Punch”. Anche se mancano ulteriori dettagli, il co-fondatore di Xbox Era, Nick Baker (che già parlava del nuovo titolo di Sly da ottobre scorso) ha twittato che potrebbe essere PixelOpus, quelli che hanno fatto Concrete Genie, ad occuparsene. Parlando con una fonte, che ha dato il via libera (anche se entrambi non sono ancora certi al 100%), Baker ha detto:

Si parlerebbe dunque anche di un progetto relativo ad un cartone animato di Sly Racoon. Come sempre, prendete il tutto con le pinze, in attesa di conferme o smentite in merito. Qui sotto potete vedere i tweet dei due leaker.

Ok…so, my source *has* given me the green light, but we’re still not 100% certain. But it’s believed that Pixel Opus (as many of you have guessed) possibly in collaboration with Sony Animation are the ones working on Sly. I also believe Sony Animation is on the cartoon project https://t.co/HcIY0UjFpz

— Nick (@Shpeshal_Nick) March 9, 2022