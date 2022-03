Evil Dead: The Game è uscito il nuovo trailer

Il publisher Saber Interactive e lo studio di sviluppo Boss Team Games hanno rilasciato, nella giornata odierna, un nuovo trailer del gameplay di Evil Dead: The Game.

Evil Dead: The Game introdurrà il demone Kandarian ed è narrato da Bruce Campbell.

Il gioco verrà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Epic Games Store a partire dal 13 maggio 2022.

Informazioni generali sul gioco da Epic Games Store:

Vesti i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici dell’indimenticabile saga di Evil Dead e tuffati in un gioco ricco di co-op e azione multigiocatore PVP a tutta adrenalina! Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, crea, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead.

