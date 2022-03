Bungie: il prossimo gioco sarà in terza persona

A quanto pare, la notizia che Bungie stia lavorando ad un nuovo gioco non sono proprio errate. Bungie si sta allontanando dalle sue radici sparatutto in prima persona con il suo prossimo gioco e abbraccia una prospettiva in terza persona. Bungie si è fatta un nome con Halo e Destiny, creando alcuni dei giochi FPS più famosi e riconoscibili di tutti i tempi. Il lavoro di Bungie su Halo è stato così monumentale che lo sviluppatore di Call of Duty Infinity Ward stava lavorando a un “Halo killer” prima di passare infine a Call of Duty 4. Non solo il lavoro di Bungie è pieno di ricchi mondi di fantascienza, ma hanno anche stretti controlli in prima persona con elementi sandbox per separarli dal genere FPS sempre più affollato. A quanto pare, Bungie spera di distinguersi ulteriormente e il suo prossimo gioco abbandonando completamente il genere. Un nuovo annuncio di lavoro individuato da The Game Post rivela che Bungie sta cercando di assumere un direttore creativo per un gioco d’azione in terza persona. I dettagli sono scarsi su ciò che il progetto comporterà e se è correlato a Destiny in qualche modo, ma un elenco di lavoro per una posizione di Contract Level Design suggerisce che avrà elementi PVP competitivi. Precedenti annunci di lavoro hanno anche suggerito che la compagnia voglia entrare nello spazio degli eSport con questo gioco, cosa che non ha davvero affrontato dai tempi della serie Halo a metà degli anni 2000. All’inizio di quest’anno, Bungie è stata acquisita da PlayStation, con grande sorpresa dei giocatori. Forse questo gioco in terza persona sarà una sorta di esperienza free-to-play di cui Sony può vantarsi dopo aver visto il successo di titoli come Fortnite, Call of Duty: Warzone e Apex Legends. Soltanto il tempo ci dirà che cosa ci potremo aspettare in futuro.