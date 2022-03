Riot Games: raccolti 3 milioni di dollari in beneficenza

Riot Games ha fatto una cosa spettacolare: da qualche giorno, infatti, la compagnia che gestisce il famoso moba di League of Legends è riuscita a raccogliere oltre 3 milioni di dollari in beneficenza per le vittime della sanguinosa guerra tra Ucraina e Russia, la quale sta devastando l’Europa dell’Est. L’annuncio di tale successo è stato dato sulla pagina Twitter dell’azienda, la quale ha voluto condividere con tutta la sua community il traguardo. Per sostenere le vittime, nel post è inserito anche un link che indirizza ad una pagina web che spiega di preciso come si deve procedere per contribuire alla causa:

“La guerra in Ucraina ha causato una crisi umanitaria in espansione. Sin dall’inizio, abbiamo sentito da giocatori di tutto il mondo che vogliono aiutare, e anche noi. Dal 5 al 12 marzo tutti i proventi delle vendite dei pass di battaglia per VALORANT, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Wild Rift, così come la nuova linea di skin Ape in League of Legends, saranno donati per sostenere gli aiuti umanitari nella regione. Oltre alla raccolta fondi supportata dai giocatori, Riot donerà 1 milione di dollari a tre organizzazioni non profit umanitarie: Corpo medico internazionale Medici Senza Frontiere, Medici Senza Frontiere e la Croce Rossa Polacca. Tutti i proventi della donazione di Riot e della raccolta fondi dei giocatori sosterranno direttamente gli aiuti umanitari in Ucraina e in altre aree colpite.”

Insomma, siamo contenti che Riot Games abbia avuto questa grande idea di contribuire alla nobile causa, e sappiamo bene che non è l’unica ad aver agito a riguardo. Speriamo che altre aziende prendano la palla al balzo per riuscire a dimostrare che questa guerra non porterà alcun vantaggio, ma soltanto sangue e violenza. Correte a dare anche il vostro contributo, e ricordate che anche voi potete fare una grande differenza nell’esprimere il vostro malcontento generale.