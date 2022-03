Tiny Tina’s Wonderlands: rivelato il Season Pass

A quanto pare, Tiny Tina’s Wonderlands è pronto a mostrare a tutti quello che accadrà dopo che il gioco principale finirà. Proprio come la serie principale di Borderlands, il gioco spin-off creato sempre da Gearbox Software avrà molte storie da raccontare dopo che i titoli di coda saranno terminati per il gioco principale. Quattro pacchetti DLC post-rilascio daranno il via a una serie di nuove avventure, mentre viaggi su Dreamveil Overlook e incontri l’enigmatica indovina Vesper (oltre che ispirata ad una succube). I quattro pacchetti DLC Mirror of Mystery consisteranno in cinque livelli in cui combattere seguiti da un temibile incontro con un boss, con questi nemici che diventano più potenti ogni volta che ti avventuri nel loro dominio. Ogni volta che sconfiggi con successo il boss, guadagnerai Anime perdute che ti permetteranno di girare la Ruota del destino di Vesper per avere la possibilità di vincere armi, equipaggiamento e altri oggetti di classe Leggendaria. Mentre puoi acquistare un contenuto di Mirror of Mystery individualmente, ci sarà un’opzione per prenderli tutti nel pass stagionale di Wonderlands. Questi Mirrors of Mystery avranno anche un impatto sulla Chaos Chamber, recentemente rivelata, l’endgame rigiocabile di Tiny Tina’s Wonderlands. I nuovi livelli e boss verranno aggiunti alla Chaos Chamber dopo il loro rilascio, rendendo le corse e le sfide più varie. Nel quarto rilascio di contenuti si sbloccherà anche una nuova classe, il Tessifato. Sebbene Gearbox non abbia rivelato cosa sia esattamente questa classe, ha menzionato che avrà le sue abilità d’azione e un albero delle abilità unico con cui giocare. Insomma, un sacco di roba arriverà per il gioco, ma temiamo che il suo arrivo in concomitanza con Kirby e altri giochi possa sminuire il suo successo quando debutterà su tutte le piattaforme dedicate. Soltanto il tempo ci dirà tutto, ma fino ad allora non possiamo fare altro che guardare.