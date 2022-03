Call of Duty Warzone: la nuova patch è arrivata

Un nuovo aggiornamento è ora disponibile in Call of Duty Warzone, e non lasciatevi ingannare: è meno piccolo di quanto pensiate. Secondo lo sviluppatore Raven Software, l’attenzione di oggi è esclusivamente sulla risoluzione dei bug e una manciata di problemi sembra essere stata risolta, incluso un problema che consentiva ai giocatori di mantenere i vantaggi dei loadout precedenti. L’aggiornamento è stato appena aggiunto oggi, quindi resta da vedere quanto saranno efficaci queste correzioni, ma i giocatori avranno un’idea migliore nei prossimi giorni. Le note complete sulla patch direttamente dal sito Web ufficiale di Raven Software sono disponibili di seguito, inseriti dettagliatamente guardando il sito ufficiale:

Risolto un problema che permetteva ai giocatori di mantenere i vantaggi delle armi da un equipaggiamento precedente.

Risolto un problema che impediva al Vargo 52 (BOCW) di ricaricare le munizioni dopo la ricarica:

Risolto un problema per cui la Nebula V Bomb impediva l’uso di altri elementi, tra cui Killstreaks, Veicoli ed Equipaggiamento.

Risolto un problema che causava l’interruzione del dispiegamento della bomba Nebula V se anche un altro giocatore iniziava a schierarne una.

Risolto un problema che causava la sovraesposizione visiva durante l’utilizzo del progetto Krewe Leader. Risolto un problema per cui i requisiti di sblocco operatore di Halima non venivano visualizzati correttamente.

Negli ultimi mesi si è parlato molto dei bug e dei problemi di prestazioni di Warzone. Sebbene l’aggiornamento di oggi risolva alcuni problemi, ce ne sono ancora molti altri che i giocatori vorrebbero vedere risolti, inclusi problemi con le prestazioni del gioco su Xbox, il progetto Vargo FerroFluid e altro ancora. Su Twitter, il post di Raven Software sull’aggiornamento di oggi è stato inondato di richieste di correzioni aggiuntive. Per ora, i fan possono tenere d’occhio la pagina Trello di Call of Duty Warzone, che rivela alcune delle correzioni su cui il team sta lavorando.