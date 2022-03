Ghostwire Tokyo torna a mostrarsi durante lo State of Play, e lo fa con un nuovo trailer cinematografico dove i vedono in azione Akito e lo spirito KK.

In più The Ghostwire: Tokyo – Prelude Visual Novel è disponibile ora per i possessori di PS4 e PS5, e gratis per PC l’8 marzo.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il titolo di Tango Gameworks sarà disponibile dal 25 marzo per PC e PlayStation 5.