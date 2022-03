GigaBash: mostrato il trailer di Rawa

Durante lo State of Play viene mostrato un nuovo trailer di GigaBash, incentrato su Rawa.

Questa la descrizione:

Rawa, il Re dei draghi inizia la sua marcia. È troppo tardi per sfuggire alla sua ira, la sua imperiosa presenza inonda ogni cosa con una marea di fuoco devastante. D’altronde, è noto come… il Drago dell’estinzione. GigaBash è un picchiaduro per 4 giocatori ricco di mostri giganteschi, kaiju ed eroi, sviluppato da Passion Republic Games. Scatenate il caos nelle mappe totalmente distruttibili e combattete con gli amici per scoprire chi sarà al vertice dei Titani. GigaBash è in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 a inizio 2022.