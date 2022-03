Gundam Evolution: nuovo trailer gameplay

Gundam Evolution non è scomparso: semplicemente, gli serviva più tempo per schiarirsi le idee. Durante lo State of Play del 9 marzo, il gioco ha ricevuto un grande aggiornamento in un trailer nuovo di zecca, in qui sono state mostrate nuove scene di gameplay e anche diverse classi di Gundam da poter utilizzare durante la battaglia. Non solo: questa primavera verrà testato il funzionamento del network in Giappone e in America; un occasione perfetta per vedere come performerà il gioco in queste due regioni. Non sappiamo ancora quando uscirà il gioco, ma speriamo che sia molto presto.