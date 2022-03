Returnal: svelato il trailer di Ascensione

La modalità multigiocatore per Returnal sta per arrivare, e no, non è uno scherzo. Annunciato durante lo State of Play del 9 marzo, questa modalità fa parte del nuovo DLC chiamato Ascensione, in cui Selene verrà finalmente appoggiata da imprevedibili alleati nella sua avventura in Atropo. L’aggiornamento sarà il 3.0 del gioco, e arriverà ufficialmente il 22 marzo gratuitamente, pertanto state tranquilli. Dal resto i ragazzi di Housemarque hanno provveduto a darci un gioco davvero fenomenale, e non vediamo l’ora di vedere come si svolgerà di preciso la nuova modalità di Ascensione in Returnal. Di seguito, vi reportiamo quanto scritto sul video:

“Selene è ancora intrappolata in un ciclo infinito, ma ora non è più sola. Returnal Ascensione introduce la Modalità cooperativa, che ti permette di condividere il tuo viaggio attraverso il labirintico e mutevole Atropo con un altro giocatore.”