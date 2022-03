Exoprimal è la nuova IP di Capcom, presentata ufficialmente per la prima volta in occasione dello State of Play tenutosi questa sera stessa.

Del titolo non abbiamo particolari informazioni, anche se sappiamo che arriverà nel corso del prossimo anno, nel 2023, sia su PlayStation 4 che PlayStation 5. Di seguito, potrete visionare il trailer mostrato proprio durante la presentazione.