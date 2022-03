Konami, in collaborazione con Nickelodeon, ha presentato questa sera, in occasione dello State of Play, la Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection.

Si tratta di una raccolta dei giochi retrò che hanno fatto la storia delle Tartarughe Ninja. La collection arriverà nel corso del 2022 e approderà su PlayStation 4 e PlayStation 5.