Trek to Yomi: mostrato il gioco di Devolver Digital

Trek to Yomi è il nuovo titolo di Devolver Digital che è stato mostrato per la seconda volta nello State of Play di stanotte, per quello che abbiamo visto finora è un Action in pieno stile giapponese che tratta di samurai e che sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one, annunciato per la primavera 2022.

Il gioco riconferma, come dal primo trailer, mostrato all’E3 2021, uno stile completamente in bianco e nero, una forte componente splatter, e dei vivaci combattimenti all’ultimo colpo, oltre a delle sezioni platform e una trama che ha a che fare con il paranormale.