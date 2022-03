Valkyrie Elysium: annunciato ufficialmente

Dopo che era uscita la notizia del marchio depositato, Square Enix ha annunciato ufficialmente oggi allo State of Play Valkyrie Elysium , nuovo episodio della serie Valkyrie: è in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 nel 2022. L’annuncio arriva con un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Il mondo è sull’orlo della distruzione quando una nuova storia di Valkyrie ha inizio.

VALKYRIE ELYSIUM è un GDR d’azione con una storia epica, ambientazioni magnifiche e nuovi frenetici combattimenti che incorporano i classici sistemi di attacchi speciali e combo della serie VALKYRIE.