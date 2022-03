Horizon Forbidden West: disponibile la patch 1.07

Febbraio è già stato un mese fantastico per i giochi, in cui abbiamo visto uscire molti giochi, come Horizon Forbidden West di Guerrilla Games. Sebbene l’esperienza del titolo sia stata positiva, il nuovo capitolo delle avventure di Aloy, ha affrontato diversi problemi sotto forma di bug e glitch.

Dopo aver rilasciato la patch 1.06 a inizio marzo, gli sviluppatori sono stati molto rapidi nell’appianare i problemi persistenti e il nuovo aggiornamento si propone il compito di risolvere i problemi che la versione precedente non è riuscita a migliorare. La patch 1.07 corregge e migliora vari aspetti, come la soluzione per le missioni Reach for the Stars e Deaths Door, insieme a miglioramenti nelle missioni secondarie, nelle attività mondiali. Sono presenti anche miglioramenti e correzioni specifici per le missioni e le attività, inoltre è stata migliorata anche l’interfaccia utente/UX. I giocatori ora hanno la possibilità di disattivare i segnali visivi per armi, munizioni, strumenti e pozioni nelle opzioni HUD personalizzate, oltre a correggere diverse icone di abbigliamento. Infine, sono stati inclusi anche miglioramenti grafici come la transizione più fluida tra i livelli di nuvole Troposferiche e Cirrus, una migliore stabilità di DoF durante i filmati, insieme a prestazioni e correzioni di stabilità come correzioni di arresti anomali. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Nuove Modifiche

Horizon Forbidden West è disponibile in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Patch 1.07 is out! This patch includes an "Always Off" option for weapons & ammo and tools & potions in the Custom HUD options, a fix to speak to Porguf during side quest "Breaking Even", and more.

📝 Please find the patch notes and Known Issues here: https://t.co/c1ihw0JcqT pic.twitter.com/ENYBKBvgKT

— Guerrilla (@Guerrilla) March 9, 2022